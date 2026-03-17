Менеджер Тарасов заявил, что выступление Царукяна в 2026 году покажет направление развития UFC

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский менеджер ММА Виталий Тарасов считает, что развитие карьеры отечественного бойца смешанного стиля Армана Царукяна в 2026 году поможет понять дальнейшее направление UFC.

"Мне кажется, по Арману Царукяну в 2026 году можно многое понять о том, куда идет UFC. Вижу, что многие говорят, как UFC работает, но я считаю, что на самом деле этого сейчас почти никто не понимает. В дело вмешивается и политика, и переход на новую платформу, и уверен, что есть какие-то внутренние сдвиги в самом промоушене", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Царукян провел образцовую работу вне боев. Думаю, что абсолютно любой боец мира мог бы взять с него пример: увеличил соцсети на 2 миллиона подписчиков, соревновался, обменивался аудиторией с другими популярными людьми. Как менеджер могу сказать, что лучше сделать было просто нельзя", - подчеркнул собеседник агентства.

"И даже тот факт, что он выступает в грэпплинге, а UFC вроде бы избавляется от борцов, не может играть против него. Арман показывает, что он готов драться и что он не срывает турниры. Так что, как и сказал в начале, в том числе и по развитию его карьеры мы поймем, чего хочет UFC. Я очень впечатлен его работой и желаю ему получить титульный бой в ближайшие полгода", - добавил Тарасов.

В UFC 29-летний Царукян занимает вторую строчку рейтинга в легком весе и в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года, а до этого - в апреле 2024 года.