"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:0 победили московский ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Краснодаре.

Голы провели Дуглас Аугусто (21-я минута), Жоау Батчи (49, 67), Джон Кордоба (58).

Игроки ЦСКА доигрывали матч вдевятером: на 45+1 минуте прямую красную карточку получил Матеус Рейс, на 63-й и 64-й минутах приведшие к удалению два предупреждения получил Мойзес.

Результат первого матча – 3:1 в пользу ЦСКА.

"Краснодар" вышел в финал, где сыграет с победителем в противостоянии московских "Динамо" и "Спартака". В первой игре в той паре победу одержало "Динамо" (5:2), ответная состоится в среду.

Что касается ЦСКА, турнирный путь он продолжит в нижней сетке, Пути регионов. В полуфинале он встретится с победителем пары "Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва).

ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.