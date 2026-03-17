"Буде-Глимт" с российским вратарем Хайкиным выбыл из ЛЧ после разгрома от "Спортинга"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Португальский "Спортинг" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 финала со счетом 5:0.

Встреча прошла в Лиссабоне, ее судьба решилась в дополнительное время.

Основное время матча закончилось со счетом 3:0 в пользу "Спортинга", в первой встрече уступившего сопернику с аналогичным счетом. Голы в Лиссабоне забили Гонсалу Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61) и Луис Суарес (79, с пенальти).

В дополнительное время "Спортинг" забил еще дважды: на 92-й минуте отличился Максимилиано Араухо, на 121-й - Рафаэл Нел. Таким образом, по сумме двух матчей лиссабонский клуб победил со счетом 5:3.

В составе норвежской команды весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин.

В результате "Спортинг" вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Спортинг Никита Хайкин Буде-Глимт футбол
"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Медведев проиграл Синнеру в финале турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Горнолыжница Ворончихина и лыжник Голубков пронесли флаг РФ на закрытии Паралимпиады

"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

УЕФА объявил об отмене матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });