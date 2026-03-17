"Буде-Глимт" с российским вратарем Хайкиным выбыл из ЛЧ после разгрома от "Спортинга"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Португальский "Спортинг" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 финала со счетом 5:0.

Встреча прошла в Лиссабоне, ее судьба решилась в дополнительное время.

Основное время матча закончилось со счетом 3:0 в пользу "Спортинга", в первой встрече уступившего сопернику с аналогичным счетом. Голы в Лиссабоне забили Гонсалу Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61) и Луис Суарес (79, с пенальти).

В дополнительное время "Спортинг" забил еще дважды: на 92-й минуте отличился Максимилиано Араухо, на 121-й - Рафаэл Нел. Таким образом, по сумме двух матчей лиссабонский клуб победил со счетом 5:3.

В составе норвежской команды весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин.

