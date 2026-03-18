"Реал" и "Арсенал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" и английский "Арсенал" завоевали путевки в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

"Реал" на выезде по сумме двух встреч 1/8 финала оказался сильнее английского "Манчестер Сити". Ответную встречу в Англии "Реал" завершил со счетом 2:1. Дубль оформил Винисиус Жуниор (22', с пенальти, 90+3), у хозяев отличился Эрлинг Холанд (41).

На 20-й минуте "Сити" остался в меньшинстве: Бернарду Силва был удален за умышленную игру у своих ворот.

Результат первого матча – 3:0 в пользу "Реала".

В четвертьфинале игроки "Реала" встретятся с победителем пары "Бавария" — "Аталанта" (6:1 после первого матча).

"Арсенал" на своем поле нанес поражение немецкому "Байеру" — 2:0. Голами отметились Эберечи Эзе (36) и Деклан Райс (63). Результат первого матча -1:1.

Соперником "Арсенала" в четвертьфинале будет португальский "Спортинг".

футбол
