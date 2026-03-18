Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

Кроме того, у нападающего "Тампы" в матче с "Сиэтлом" две голевые передачи

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 6:2 обыграли "Сиэтл" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, на счету которого три гола. Кроме того, Кучеров оформил две голевые передачи.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 111 (37+74 по системе "гол+пас") очков. По этому показателю Кучеров занимает второе место в сезоне в лиге, на четыре очка он отстает от канадского нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.

Всего за карьеру в чемпионатах НХЛ Кучеров набрал 1105 (394+711) очков.

"Тампа-Бэй" сейчас занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав 86 очков. "Сиэтл" - на восьмой строчке Западной конференции (71).