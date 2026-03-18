ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА в серии буллитов одержали победу над "Спартаком" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи, прошедшей на арене "Спартака", завершилось вничью (2:2).

В составе "Спартака" отличились Сергей Лукьянцев (26-я минута) и Михаил Мальцев (51). У ЦСКА забили Максим Соркин (30, большинство) и Сергей Калинин (46).

Победный буллит реализовал Николай Коваленко.

Это четвертая подряд победа ЦСКА над "Спартаком".

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. ЦСКА занимает четвертое место (84 очка), "Спартак" - восьмое (78).