"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 выиграл у магнитогорского "Металлурга" в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Магнитогорске, ее победитель определился в овертайме.

В составе "Ак Барса" голы провели Алексей Пустозеров (4-я минута), Артем Галимов (12), Дмитрий Яшкин (51), Александр Барабанов (70).

В составе "Металлурга" отличились Дерек Барак (7), Никита Михайлис (45), Валерий Орехов (59).

В результате "Ак Барс" выиграл полуфинальную серию по победам – 4-1. Команда из Казани стала первым финалистом Кубка Гагарина, в решающей серии она сыграет с победителем пары "Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). В этой паре счет 3-2 в пользу "Авангарда".

Действующим обладателем Кубка Гагарина является "Локомотив".

