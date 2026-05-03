Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Владимир Никитин обновил национальный рекорд в марафонском беге, преодолев дистанцию чемпионата России в рамках Казанского марафона за 2 часа 8 минут 9 секунд.

Это второе обновление рекорда России за последнюю неделю и первый более чем за 35 лет национальный рекорд в марафоне, установленный на трассе в РФ.

Для 32-кратного чемпиона России по легкой атлетике Владимира Никитина забег в Казани стал лишь вторым марафоном в карьере. На этот раз ему удалось превзойти результат Дмитрия Неделина (2:08:54), показанный неделю назад в Дюссельдорфе. До Неделина рекорд России держался с 2007 года, когда Алексей Соколов преодолел дистанцию в Дублине за 2 часа 9 минут 7 секунд.

Казанский марафон в пятый раз принял чемпионат России по марафонскому бегу.

Владимир Никитин Дмитрий Неделин Алексей Соколов
