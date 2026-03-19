Александр Овечкин провел 999-й гол с учетом плей-офф

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:1 одолел "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Один из точных бросков в составе победителей провел российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, он довел до 922 число голов в чемпионатах НХЛ, обновив принадлежащий ему рекорд лиги. С учетом плей-офф у Овечкина 999 голов, по этому показателю он занимает второе место. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016).