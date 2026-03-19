Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По итогам матчей 1/8 финала сформировался состав участников четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
На этой стадии турнира встретятся: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия); "Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания); "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия); "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия).
Первые матчи пройдут 7-8 апреля, ответные – 14-15 апреля.
Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен".