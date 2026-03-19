Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По итогам матчей 1/8 финала сформировался состав участников четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

На этой стадии турнира встретятся: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия); "Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания); "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия); "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия).

Первые матчи пройдут 7-8 апреля, ответные – 14-15 апреля.

Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен".

"Барселона" забила семь голов "Ньюкаслу" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России

"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России

Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

Сборную Сенегала лишили победы в финале Кубка Африки из-за поведения игроков

"Реал" и "Арсенал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голевая передача Сафонова помогла ПСЖ вновь разгромить "Челси" в ЛЧ

"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Медведев проиграл Синнеру в финале турнира Masters в Индиан-Уэллсе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });