Футболист "Локомотива" Батраков не сыграет за сборную в марте из-за травмы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков пропустит матчи сборной России против Никарагуа и Мали, запланированные на конец марта. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Наш полузащитник прошёл медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с "Акроном". Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Лёша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе", - говорится в сообщении.

27 марта в Краснодаре сборная России сыграет с Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге – с Мали.

