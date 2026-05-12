Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил хорвата Дино Прижмича в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.

Результат – 6:1, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 15-е место, Прижмич – 79-е.

В четвертьфинале Хачанов встретится с 25-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Рекорд по числу титулов принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал россиянин Даниил Медведев.