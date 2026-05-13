Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил аргентинца Тьяго Агустина Тиранте в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.

Результат – 6:3, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает девятое место, а в России является первой ракеткой мира. Тиранте – 69-й в мировом рейтинге.

В четвертьфинале соперником россиянина будет 94-я ракетка мира Мартин Ландалусе из Испании.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал Даниил Медведев.