Поиск

Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Грузии Николоза Басилашвили в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.

Результат – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Басилашвили – 117-е.

Следующим соперником Рублева будет первая ракетка мира итальянец Синнер.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Рекорд по числу титулов принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал россиянин Даниил Медведев.

Андрей Рублев Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров ОИ и Паралимпиады

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Футболист МЮ Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

"Краснодар" проиграл "Динамо" и упустил лидерство за тур до финиша РПЛ

"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Masters в Риме

ЦСКА победил "Пари НН" и прервал безвыигрышную серию в РПЛ

"Барселона" обыграла "Реал" и стала чемпионом Испании по футболу

"Локомотив" обыграл "Балтику" в матче РПЛ

"Локомотив" обыграл "Балтику" в матче РПЛ

Пражской "Славии" грозит дисквалификация стадиона из-за выхода болельщиков на поле

Пражской "Славии" грозит дисквалификация стадиона из-за выхода болельщиков на поле