Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Грузии Николоза Басилашвили в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.

Результат – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Басилашвили – 117-е.

Следующим соперником Рублева будет первая ракетка мира итальянец Синнер.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Рекорд по числу титулов принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал россиянин Даниил Медведев.