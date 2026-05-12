Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Риме.

Результат – 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Гауфф.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место – наивысшее среди россиянок. Гауфф – на четвертом месте рейтинга.

Матчи турнира в Риме проходят на грунтовом покрытии.

Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Чаще всех – пять раз – его выигрывала американка Крис Эверт-Ллойд. Три раза титул завоевывала россиянка Мария Шарапова.

Категория WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.