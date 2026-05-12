Футболист МЮ Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со списком кандидатов в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи.

Как сообщается на сайте РФС, в расширенный состав сборной вошли 36 игроков. Среди них полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов.

Полный список выглядит следующим образом:

Вратари - Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва).

Защитники - Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – "Спартак", Москва), Игорь Дивеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград).

Полузащитники - Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – "Локомотив", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Амир Ибрагимов ("Манчестер Юнайтед", Манчестер), Антон Миранчук ("Динамо", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Петров ("Балтика", Калининград), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Георгий Мелкадзе ("Ахмат", Грозный), Александр Соболев ("Зенит", Санкт-Петербург).

18-летний Ибрагимов – воспитанник системы "Манчестер Юнайтед", сейчас является игроком команды МЮ среди игроков не старше 21 года.

28 мая сборная России сыграет в Каире с Египтом, 5 июня в Волгограде – с Буркина-Фасо, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.