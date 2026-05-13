Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" обеспечил себе звание чемпиона Франции по футболу в сезоне-2025/26.
В предпоследнем, 33-м туре чемпионата лидирующий ПСЖ со счетом 2:0 обыграл в гостях ближайшего преследователя, "Ланс".
Теперь в активе ПСЖ 76 очков, что на, девять больше чем у "Ланса".
ПСЖ становится чемпионом Франции в пятый раз подряд и в 14-й в целом. По числу титулов в Лиге 1 он занимает первое место. В тройку лучших также входят "Сент-Этьен" (10 чемпионств) "Марсель" (9).
В составе ПСЖ второй год подряд чемпионом Франции стал вратарь сборной России Матвей Сафонов. Также 27-летний спортсмен - обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
Матч против "Ланса" Сафонов отыграл полностью.