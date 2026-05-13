Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Футболист Ибрахим Баиш Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пять ключевых футболистов сборной Ирака не смогли получить визы для въезда в США перед стартом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Shafaq News.

С визовыми проблемами столкнулись Ибрахим Баиш, Муханнад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абд аль-Карим и Али аль-Хаммади.

О причинах задержки в выдаче виз иракская сторона пока не знает.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, который примут три страны одновременно. Финальный турнир запланирован на июнь-июль 2026 года. Также впервые в истории в чемпионате мира примут участие 48 сборных.