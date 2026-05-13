"Ак Барс" обыграл "Локомотив" во втором матче финальной серии КХЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 5:1 взял верх над ярославским "Локомотивом" во втором матче финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Ярославле.

Голы в составе "Ак Барса" провели Илья Карпухин (8-я минута), Митчелл Миллер (17, 51, 60 – в пустые ворота), Нэйтан Тодд (39).

Автор гола в составе "Локомотива" - Георгий Иванов (55).

Счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1. Следующие два матча пройдут в Казани – 15 и 17 мая.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.