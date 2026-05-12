Правительство утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров ОИ и Паралимпиады

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призеров XXV зимних Олимпийских и XIV зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, а также их тренеров и специалистов сборных. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев, за золотую медаль спортсмен получит 5 млн рублей, за серебряную — 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Аналогичные суммы предусмотрены для личных тренеров атлетов.

На зимних Олимпийских играх в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте. Это единственная награда среди россиян на ОИ-2026.

На Паралимпиаде российская команда вошла в тройку сильнейших, завоевав 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

