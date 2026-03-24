Мексиканский клуб уволил экс-тренера "Спартака" Абаскаля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мексиканский футбольный клуб "Атлетико Сан-Луис" отправил в отставку испанского тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Последний матч команда провела в ночь на 22 марта по московскому времени с "Леоном" и уступила со счетом 1:2. Сейчас "Атлетико" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав в 12 матчах 11 очков.

36-летний Абаскаль работал в "Атлетико" с мая 2025 года. С 2022 по 2024 год он возглавлял московский "Спартак", который под его руководством стал бронзовым призером чемпионата России.