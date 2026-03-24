Мексиканский клуб уволил экс-тренера "Спартака" Абаскаля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мексиканский футбольный клуб "Атлетико Сан-Луис" отправил в отставку испанского тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Последний матч команда провела в ночь на 22 марта по московскому времени с "Леоном" и уступила со счетом 1:2. Сейчас "Атлетико" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав в 12 матчах 11 очков.

36-летний Абаскаль работал в "Атлетико" с мая 2025 года. С 2022 по 2024 год он возглавлял московский "Спартак", который под его руководством стал бронзовым призером чемпионата России.

World Athletics сняла c ВФЛА все санкции, связанные с допингом

World Athletics сняла c ВФЛА все санкции, связанные с допингом

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру

Медведев проиграл в третьем круге турнира Masters в Майами

Медведев проиграл в третьем круге турнира Masters в Майами

Свищев сменил Вяльбе во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф

Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф

"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Леброн Джеймс установил рекорд по числу матчей в НБА

Евлоев победил Мерфи в главном бое UFC в Лондоне

Четыре гола Кордобы помогли "Краснодару" разгромить "Пари НН"

Четыре гола Кордобы помогли "Краснодару" разгромить "Пари НН"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });