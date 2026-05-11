"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над казанским "Рубином" в предпоследнем, 29-м туре чемпионата России.

Игра прошла в Москве.

На 4-й минуте в составе "Спартака" отличился Кристофер Ву, на 60-й – Пабло Солари. У "Рубина" автором гола стал Александар Юкич (90+3).

"Спартак" набрал 51 очко и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. Команда сохраняет шансы за бронзовые медали: отставание от московского "Локомотива" составляет два очка.

"Рубин" - на седьмом месте, 42 очка.

В заключительном туре "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", "Рубин" дома – с нижегородским "Пари НН". В свою очередь, "Локомотив" на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая и стартуют в 18:00.

Спартак футбол Рубин РПЛ
