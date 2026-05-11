"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над казанским "Рубином" в предпоследнем, 29-м туре чемпионата России.
Игра прошла в Москве.
На 4-й минуте в составе "Спартака" отличился Кристофер Ву, на 60-й – Пабло Солари. У "Рубина" автором гола стал Александар Юкич (90+3).
"Спартак" набрал 51 очко и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. Команда сохраняет шансы за бронзовые медали: отставание от московского "Локомотива" составляет два очка.
"Рубин" - на седьмом месте, 42 очка.
В заключительном туре "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", "Рубин" дома – с нижегородским "Пари НН". В свою очередь, "Локомотив" на выезде сыграет с московским ЦСКА.
Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая и стартуют в 18:00.