Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Masters в Риме
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россиянина Мирра Андреева победила бельгийку Элизу Мертенс в матче четвертого круга теннисного турнира категории Mastersв Риме.
Результат – 6:3, 6:3.
В мировом рейтинге Андреева занимает седьмое место – наивысшее место среди россиянок. Мертенс – 22-я ракетка мира.
В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.
Матчи турнира в Риме проходят на грунтовом покрытии.
Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Чаще всех – пять раз – его выигрывала американка Крис Эверт-Ллойд. Три раза титул завоевывала россиянка Мария Шарапова.
Категория WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.