Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россиянина Мирра Андреева победила бельгийку Элизу Мертенс в матче четвертого круга теннисного турнира категории Mastersв Риме.

Результат – 6:3, 6:3.

В мировом рейтинге Андреева занимает седьмое место – наивысшее место среди россиянок. Мертенс – 22-я ракетка мира.

В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Матчи турнира в Риме проходят на грунтовом покрытии.

Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Чаще всех – пять раз – его выигрывала американка Крис Эверт-Ллойд. Три раза титул завоевывала россиянка Мария Шарапова.

Категория WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.