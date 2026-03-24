"Ливерпуль" объявил об уходе Салаха по окончании сезона

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Мохамед Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона-2025/26, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

33-летний египтянин перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году. Он провел за "Ливерпуль" 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и отдал 119 результативных передач.

В составе "Ливерпуля" Салах дважды выиграл чемпионат Англии, по разу - Лигу чемпионов, Кубок Англии, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Соответствующая церемония в честь Салаха состоится позднее на стадионе "Ливерпуля".