Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб ФК ЦСКА

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Игдисамов пополнил тренерский штаб ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

В новой должности он был официально представлен в среду.

До этого Игдисамов возглавлял молодежную команду армейского клуба. Под его руководством ЦСКА стал чемпионом Молодежной футбольной лиги в 2024 году, а спустя год завоевал серебро.

Среди воспитанников Игдисамова — в частности, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно, ныне задействованные в основной команде ЦСКА.

Новым старшим тренером молодежки станет Максим Боков.