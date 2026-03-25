Поиск

Российских гандболистов допустили к молодежным соревнованиям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU -Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить юношеские и молодежные сборные России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях на поэтапной основе. Об этом говорится в заявлении сайте организации.

Решение распространяется на все возрастные категории до 21 года включительно (U16, U18, U20, U21). Оно вступает в силу немедленно.

Командам обеих стран разрешено организовывать товарищеские матчи и турниры и участвовать в них.

"При принятии решения Совет IHF учел резолюцию Олимпийского саммита от 11 декабря 2025 года, поддержавшего рекомендацию МОК о том, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом не должны ограничиваться в доступе к международным юношеским соревнованиям — как в индивидуальных, так и в командных видах спорта", — отмечается в заявлении федерации.

Остальные пункты решения Совета IHF от 4 марта 2022 года, в том числе запрет на участие взрослых сборных и клубов, продолжают действовать до особого распоряжения.

Обсуждение возможного расширения допуска для российских и белорусских команд состоится на следующем заседании, которое запланировано на 6 мая.

Российские и белорусские гандболисты были отстранены от международных стартов в марте 2022 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ливерпуль" объявил об уходе Салаха по окончании сезона

Чемпион мира по футболу Гризманн подписал контракт с "Орландо Сити"

World Athletics сняла c ВФЛА все санкции, связанные с допингом

World Athletics сняла c ВФЛА все санкции, связанные с допингом

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав завершил карьеру

Медведев проиграл в третьем круге турнира Masters в Майами

Медведев проиграл в третьем круге турнира Masters в Майами

Свищев сменил Вяльбе во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф

Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф

"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Леброн Джеймс установил рекорд по числу матчей в НБА

