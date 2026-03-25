ЦСКА удвоил преимущество над СКА в серии плей-офф Кубка Гагарина

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 4:2 победили петербургский СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча прошла в Москве.

В составе ЦСКА голы провели Павел Карнаухов (20-я минута), Денис Гурьянов (31), Тахир Мингачев (43), Дмитрий Бучельников (47). Авторы голов в составе СКА: Джозеф Бландизи, (2), Никита Дишковский (59).

В первом матче серии также победил ЦСКА (3:2), теперь счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу армейцев. Третий матч серии пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.