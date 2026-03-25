"Ак Барс" упрочил преимущество в серии КХЛ с "Трактором"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 4:2 победили челябинский "Трактором" во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.

Игра состоялась в Казани.

В составе "Ак Барса" голы провели Артем Галимов (21-я минута), Кирилл Семенов (22), Митчелл Миллер (30), Кирилл Семенов (54). Авторы голов в составе "Трактора": Андрей Никонов (6), Джош Ливо (38).

В первом матче серии, в Казани, "Ак Барс" также победил (3:2).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанского клуба.

Третий матч состоится 27 марта в Челябинске.