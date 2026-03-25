"Салават Юлаев" и "Северсталь" сравняли счет в сериях плей-офф Кубка Гагарина

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" и череповецкой "Северстали" одержали победы в матчах стартовых раундов розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

В Череповце "Северсталь" на своем льду разгромила нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0. В составе "Северстали" голы провели Адам Лишка (22-я минута), Иван Подшивалов (32), Михаил Ильин (44), Михаил Ильин (49).

В первом матче серии, состоявшемся 23 марта в Нижнем Новгороде, "Торпедо" взяло верх со счетом 3:1.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч состоится 27 марта в Нижнем Новгороде.

В Екатеринбурге "Салават Юлаев" обыграл местный "Автомобилист" — 1:0. Единственную шайбу в составе гостей забросил Егор Сучков (18-я минута).

В первой встрече серии, прошедшей 23 марта в Екатеринбурге, "Автомобилист" победил со счетом 3:1.

Счет в серии также стал 1-1. Следующий матч пройдет 27 марта в Уфе.