Фигуристы Хазе и Володин выиграли короткую программу на ЧМ в Чехии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

За свой прокат Хазе и Володин набрали 79,78 балла.

Второе место занимают представители Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (79,45 балла), третье — канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).

Метелкина ранее также представляла Россию.

Произвольную программу спортивные пары представят в четверг вечером

Чемпионат мира в Праге завершится 29 марта. Фигуристы сборных России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают.