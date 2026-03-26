Фигуристы Хазе и Володин выиграли короткую программу на ЧМ в Чехии
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
За свой прокат Хазе и Володин набрали 79,78 балла.
Второе место занимают представители Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (79,45 балла), третье — канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).
Метелкина ранее также представляла Россию.
Произвольную программу спортивные пары представят в четверг вечером
Чемпионат мира в Праге завершится 29 марта. Фигуристы сборных России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают.