Плющенко призвал добавить новые дисциплины фигуристам на ОИ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. По его мнению, на соревнованиях, включая Олимпийские игры, нужно добавить новые дисциплины.

"Мне кажется, что нам — а точнее, руководству ISU — стоит подумать об изменениях в нашем виде спорта. Например, в художественной гимнастике много видов. С булавами, с мячом, чего только не придумано! Командник, многоборье. Ребята приезжают и выигрывают по десять медалей. Классная тема. У нас сделали командный турнир — здорово. Но мне кажется, что можно добавить прыжковые соревнования, как это сделано в России", - приводит слова Плющенко "Спорт-Экспресс".

"И, например, артистическую программу с минимальным набором прыжков, пусть с каким-то предметом. Чтобы можно было с реквизитом кататься — элемент театра, шоу. И в этих видах тоже разыгрывалась бы олимпийская медаль. Я бы добавил два вида в фигурное катание. Это касается и одиночного катания, и пар", - добавил Плющенко.

Он посетовал на недостаток турниров среди фигуристов.

"Турниров мало — два этапа Гран-при, финал, чемпионат Европы и мира. Все. А катаемся мы, извините, восемь месяцев. Ну и чего? В месяц по разу — это неправильно", - сказал спортсмен.

43-летний Плющенко в 2006 году выиграл Олимпиаду в личном турнире в одиночном катании, в 2014г. – в командных соревнованиях. Кроме того, он трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.