Поиск

Призер чемпионата Европы по гребле Марина Яцун умерла на 44-м году жизни

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российская гребчиха Марина Яцун скончалась в возрасте 43 года, сообщает пресс-служба Федерации каноэ России.

Смерти спортсменки предшествовала тяжелая болезнь.

"Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Марины Юрьевны", - говорится в сообщении. В федерации уточнили, что прощание с Яцун состоится в пятницу в Москве.

Марина Яцун – многократная чемпионка России. В 2002 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в экипаже байдарки-четверки на дистанции 200 метров.

Марина Яцун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

