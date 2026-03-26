Российские волейболистки сыграют на юниорском турнире в Италии под флагом РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Юниорская сборная России по волейболу примет участие в международном турнире "Корначча", сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейболу.

Для отечественной команды это выступление будет первым после отмены санкций.

Наставник сборной России Александр Каринов назвал волнительным возвращение на международные турниры. "Нашим последним крупным стартом был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Мы покинули мировую площадку в статусе сильнейшей команды планеты, поэтому и выйти на нее обязаны достойно", – сказал он.

Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля в Порденоне.

В декабре 2025 года на саммите МОК были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.