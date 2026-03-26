Бой Сусленкова и Манна возглавит турнир "IBA.PRO 16" в Серпухове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Артем Сусленков 17 апреля проведет бой против немца Артура Манна, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на 10 раундов поединок возглавит турнир "IBA.PRO 16" в Серпухове.

Для Сусленкова это будет защита пояса WBA Continental в тяжелом весе. Титул он завоевал в октябре в Грозном, досрочно победив хорвата Агрона Смакичи. В декабре в Дубае на турнире "IBA.PRO 13" Сусленков нокаутировал американца Стэнли Райта и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

На профессиональном ринге россиянин выиграл все 13 боев (восемь – досрочно).

Манн в апреле 2025 года на турнире "IBA.PRO 2" в Челябинске боксировал с экс-чемпионом WBO, IBF, WBA россиянином Сергеем Ковалевым в его прощальном поединке. Тогда Манн проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. В феврале 2026 года немец нокаутировал в первом раунде венесуэльца Грегори Гарсию.

На счету Манна 23 победы (14 – нокаутом) при пяти поражениях.

В со-главном событии турнира россиянин Никита Мирошниченко встретится с соотечественником Александром Хохловым.Поединок представителей полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.

Мирошниченко был спарринг-партнером у мексиканца Сауля Альвареса и тренировался в Гвадалахаре в команде тренеров и менеджеров Канело — Эдди и Чепо Рейносо.

Мирошниченко выиграл 16 поединков (пять – досрочно) при двух поражениях и одной ничьи. У Хохлова четыре победы (одна – нокаутом), по одному поражению и ничьи.

Турнир "IBA.PRO 16" будет организован Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.