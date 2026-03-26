Шлеменко дебютирует в АСА на турнире в Омске в поединке с Эмеевым

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко дебютирует в лиге АСА 19 июня. Об этом объявил президент АСА Магомед Бибулатов.

"Турнир АСА 204 в Омске 19 июня возглавит претендентский бой в среднем весе между Рамазаном Эмеевым и Александром Шлеменко", - приводит слова Бибулатова пресс-служба АСА.

"Главное событие турнира АСА 203, который пройдет 8 мая в Ташкенте, это претендентский бой в наилегчайшем весе между Ареном Акопяном и Азамом Гафоровым. Точной даты турнира АСА 205 пока нет, но в июле мы возвращаемся в Алма-Ату. Главное событие – чемпионский бой в полутяжелом весе между чемпионом Муслимом Магомедовым Эльмаром Гасановым", - сообщил также глава лиги.

41-летний Александр Шлеменко выиграл в ММА 67 боев, проиграл 17 и один раз завершил поединок вничью. За свою карьеру он выступал во всех топовых российских лигах — RCC, М-1, Fight Nights, SHC, Eagle FC, а также был чемпионом Bellator в среднем весе.

Рамазан Эмеев имеет в активе 23 победы и 6 поражений в ММА.

ММА Bellator Александр Шлеменко Магомед Бибулатов
