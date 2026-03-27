Поиск

Сборная Италии по футболу вышла в финал стыков на ЧМ-2026

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 2:0 победили Северную Ирландии в полуфинале стыкового раунда за путевку на чемпионат мира 2026 года.

Встреча прошла в Бергамо.

Голы забили Сандро Тонали (56-я минута) – Мойзе Кин (80).

В финале Италия сыграет с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина.

Также в финалах стыков встретятся:

Польша – Швеция

Косово – Турция

Дания – победитель пары Чехия – Ирландия.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир примет 48 сборных.

футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

