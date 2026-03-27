Сборная Италии по футболу вышла в финал стыков на ЧМ-2026
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 2:0 победили Северную Ирландии в полуфинале стыкового раунда за путевку на чемпионат мира 2026 года.
Встреча прошла в Бергамо.
Голы забили Сандро Тонали (56-я минута) – Мойзе Кин (80).
В финале Италия сыграет с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина.
Также в финалах стыков встретятся:
Польша – Швеция
Косово – Турция
Дания – победитель пары Чехия – Ирландия.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир примет 48 сборных.