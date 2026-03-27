Президент АСА назвал Перейру удобным соперником для Шары Буллета в UFC

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент АСА Магомед Бибулатов ожидает зрелищного противостояния между россиянином Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет против бразильца Мичела Перейры на турнире UFC. По сообщениям СМИ, этот бой пройдет 27 июня в Баку.

"Это очень хороший бой. Ожидаю зрелищное противостояние, потому что оба бойца предпочитают драться в стойке. Плюс, у них очень интересная техника. Публика любит такие бои. Мне нравится этот поединок. Будет интересно. Думаю, это очень удобный соперник для Шары Буллет, потому что Перейра особо не борется. Но мы имеем факт, что это будет очень крутой бой, который сможет претендовать на поединок вечера", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

На счету 31-летнего Шары Буллета в ММА 16 побед и 1 поражение. У 32-летнего Перейры в активе 32 победы и 14 поражений.