Трансферная стоимость вратаря Сафонова выросла на 7 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость вратаря французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвея Сафонова выросла на 7 млн евро. Такие данные приводятся на сайте Transfermarkt, который специализируется на переходах и трансферной стоимости футболистов.

В результате стоимость игрока достигла 22 млн евро.

На счету Сафонова шесть титулов в ПСЖ: он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

В ПСЖ 27-летний вратарь перешел из "Краснодара" летом 2024 года.