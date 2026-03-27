Трансферная стоимость вратаря Сафонова выросла на 7 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость вратаря французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвея Сафонова выросла на 7 млн евро. Такие данные приводятся на сайте Transfermarkt, который специализируется на переходах и трансферной стоимости футболистов.

В результате стоимость игрока достигла 22 млн евро.

На счету Сафонова шесть титулов в ПСЖ: он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

В ПСЖ 27-летний вратарь перешел из "Краснодара" летом 2024 года.

футбол ПСЖ Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });