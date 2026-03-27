На Казанском марафоне-2026 выступят атлеты рекордного числа стран

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Представители 30 зарубежных стран и 84 регионов России зарегистрировались для участия в Казанском марафоне, который пройдет 1-3 мая в столице Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе марафона, это рекордный показатель. При этом регистрация еще не завершена, она продлится до 20 апреля.

Свое участие за месяц до старта подтвердили бегуны из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Германии, Турции, Норвегии, Армении, Малайзии, Грузии, Израиля, Сербии, Финляндии, ЮАР, Японии, Филиппин, Румынии, Португалии, Пуэрто-Рико, КНР, Испании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Марокко, Мексики, Нидерландов и Катара.

В 2025 году в забеге в Казани участвовали граждане 20 стран, включая Россию.

"Год назад мы зафиксировали 30 000 регистраций за две недели до старта, а в этом – почти за 2 месяца. Бег в России набирает обороты, статус марафона на международной арене растет. В этом году мы ожидаем рекорд России от Владимира Никитина, который год назад дебютировал на марафонской дистанции в Казани. Мы признательны нашим участникам и будем стараться удивлять и радовать", – пояснил основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров.

В прошлом году 32-кратный чемпион России по легкой атлетике Владимир Никитин установил пять официальных рекордов России - на 10 км на шоссе, 10 000 м на стадионе, дважды в полумарафоне и на 15 км. На полумарафоне он преодолел дистанцию менее чем за час, чего ранее не удавалось никому в России. В 2026 году Никитин готовится обновить марафонский рекорд страны и на марафонской дистанции.

Казанский марафон стартует в пятницу, 1 мая, с детских забегов TIMERKIDS (3-10 лет) и TIMERBABY (4-36 месяцев). На следующий день на старт выйдут участники дистанции 10 км и 3 км.

3 мая, в юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону.

