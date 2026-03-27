"Трактор" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Челябинске.

В составе "Трактора" голы провели Александр Кадейкин (29-я минута), Михаил Григоренко (33), Джошуа Ливо (39). Авторы голов у "Ак Барса" - Артем Галимов (30), Митчелл Миллер (41).

"Трактор" сократил отставание в серии по победам – 1-2. Серия длится до четырех побед, следующая игра пройдет 29 марта в Челябинске.

В свою очередь, уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в Уфе — 4:3.

В составе "Салавата Юлаева" голы провели Шелдон Ремпал (12-я минута), Девин Броссо (22), Владислав Ефремов (39), Максим Кузнецов (57). У "Автомобилиста" точными бросками отметились Даниэль Спронг (7, 40), Сергей Зборовский (18).

"Салават" вышел вперед в серии – 2-1. Следующая встреча состоится в воскресенье в Уфе.