Поиск

"Трактор" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Челябинске.

В составе "Трактора" голы провели Александр Кадейкин (29-я минута), Михаил Григоренко (33), Джошуа Ливо (39). Авторы голов у "Ак Барса" - Артем Галимов (30), Митчелл Миллер (41).

"Трактор" сократил отставание в серии по победам – 1-2. Серия длится до четырех побед, следующая игра пройдет 29 марта в Челябинске.

В свою очередь, уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в Уфе — 4:3.

В составе "Салавата Юлаева" голы провели Шелдон Ремпал (12-я минута), Девин Броссо (22), Владислав Ефремов (39), Максим Кузнецов (57). У "Автомобилиста" точными бросками отметились Даниэль Спронг (7, 40), Сергей Зборовский (18).

"Салават" вышел вперед в серии – 2-1. Следующая встреча состоится в воскресенье в Уфе.

КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });