Поиск

"Интер Майами" назвал трибуну стадиона именем Месси

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Интер Майами" назвал одну из трибун в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщается на сайте выступающего в MLS американского футбольного клуба.

"Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального случая в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь", - говорится в сообщении.

38-летний Месси играет в "Интер-Майами" с 2023 года. 2025 году в составе этой команды аргентинец стал чемпионом MLS,

Переходу аргентинца в клуб из США предшествовала успешная карьера в Европе, где он завоевал множество титулов в составе "Барселоны", выигрывал трофеи в "Пари Сен-Жермен". В составе сборной Аргентины Месси выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму (матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки), Олимпиаду.

футбол Лионель Месси Интер Майами
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });