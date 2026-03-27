"Интер Майами" назвал трибуну стадиона именем Месси

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Интер Майами" назвал одну из трибун в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщается на сайте выступающего в MLS американского футбольного клуба.

"Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального случая в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь", - говорится в сообщении.

38-летний Месси играет в "Интер-Майами" с 2023 года. 2025 году в составе этой команды аргентинец стал чемпионом MLS,

Переходу аргентинца в клуб из США предшествовала успешная карьера в Европе, где он завоевал множество титулов в составе "Барселоны", выигрывал трофеи в "Пари Сен-Жермен". В составе сборной Аргентины Месси выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму (матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки), Олимпиаду.