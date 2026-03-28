Большунов и Коростелев попали в топ-3 гонки в финале Кубка России

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл гонку на 3 км свободным стилем с раздельного старта в финале Кубка России в Апатитах.

Его время – 6 минут 24,5 секунды.

Второе место с отставанием в 8 секунд занял Егор Митрошин, третье – участник Олимпиады-2026 Савелий Коростелев (+8,8).

В женской гонке победу одержала Вероника Степанова – 7 минут 27,6 секунды.

Серебряным призером стала Дарья Канева, бронзовым – Екатерина Никитина (+0,3 у каждой).