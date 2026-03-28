Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
Фото: Annice Lyn/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин завоевал золото чемпионата мира в Праге в мужском одиночном катании.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 329,40 балла.

Второе и третье места заняли японцы – Юма Кагияма (306,67) и Сун Сато (288,54) соответственно.

Теперь Илья Малинин – трехкратный чемпион мира. Кроме того, он – олимпийский чемпион в командных соревнованиях.

Малинин - сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях представляли Узбекистан.

фигурное катание Илья Малинин
