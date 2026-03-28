"Металлург" и минское "Динамо" упрочили преимущества в плей-офф КХЛ
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло соперников из московского "Динамо" в третьем матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Встреча прошла в Москве.
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу минчан.
Следующая игра состоится 30 марта в Москве.
Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 обыграл в Новосибирске местную "Сибирь" и также упрочил преимущество в серии – 3-0.
Четвертый матч пройдет 30 марта в Новосибирске.
Омский "Авангард" со счетом 2:1 взял верх над "Нефтехимиком" в Нижнекамске и вышел вперед в серии – 2-1.
В следующий раз команды встретятся 30 марта также в Нижнекамске.