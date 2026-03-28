"Локомотив" вышел вперед в серии плей-офф КХЛ со "Спартаком"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 4:3 победили московский "Спартак" в третьем матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча состоялась в Москве, ее победитель определился в овертайме.

В составе "Локомотива" голы провели Максим Шалунов (1-я минута), Александр Радулов (11), Байрон Фрейз (47), Артур Каюмов (67).

Авторы голов в составе "Спартака": Даниил Гутик (7), Павел Порядин (33), Иван Морозов (59).

Следующий матч пройдет 30 марта в Москве.