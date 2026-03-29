Арина Соболенко вновь выиграла турнир WTA 1000 в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Кори Гауфф в финале турнира в Майами.

Результат – 6:2, 4:6, 6:3 в пользу белоруски.

Соболенко – первая ракетка мира, Гауфф в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает четвертое место.

Белорусская спортсменка выиграла турнир в Майами второй раз подряд.

Рекордсменкой по числу титулов является американка Серена Уильямс – 8.

Из россиянок победительницей этого соревнования становилась Светлана Кузнецова. В финале турнира в 2006 году она победила соотечественницу Марию Шарапову.

Турниры категории WTA 1000 в соревнованиях среди женщин являются вторыми по статусу после турниров Большого шлема.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });