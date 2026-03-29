Арина Соболенко вновь выиграла турнир WTA 1000 в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Кори Гауфф в финале турнира в Майами.

Результат – 6:2, 4:6, 6:3 в пользу белоруски.

Соболенко – первая ракетка мира, Гауфф в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает четвертое место.

Белорусская спортсменка выиграла турнир в Майами второй раз подряд.

Рекордсменкой по числу титулов является американка Серена Уильямс – 8.

Из россиянок победительницей этого соревнования становилась Светлана Кузнецова. В финале турнира в 2006 году она победила соотечественницу Марию Шарапову.

Турниры категории WTA 1000 в соревнованиях среди женщин являются вторыми по статусу после турниров Большого шлема.