Туков назвал Силягина фаворитом боя за титулы IBF и IBO в Монреале

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Обладатель титулов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков считает, что соотечественнику Павлу Силягину по силам одолеть кубинца Ослейса Иглесиаса за полноценные чемпионские пояса IBF и IBO во втором среднем весе в Канаде.

"За Пашу Силягина вообще очень рад, для меня он фаворит в этой паре, конечно! Верю в Силягина, в его нестандартный стиль. Но для обычных фанатов бокса и всего мира, скорее всего, фаворитом будет Иглесиас", — сказал Туков "Интерфаксу".

"Не знаю, как на Пашу повлияет то, что бой будет в Канаде. Он не из тех, кто поддается эмоциям и на него это влияет. Лично по себе могу сказать – мне было бы намного интереснее драться где-либо на территории соперника или на нейтральной локации где-то за границей России", — добавил боксер.

Бой Силягина и Иглесиаса состоится 9 апреля в Монреале.

