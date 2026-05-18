Российских гимнастов допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственной символикой. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

"Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику", - говорится в сообщении.

Первыми, кто выступит под российским флагом и с государственным гимном, станут представители спортивной акробатики. Их ждут этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня 2026 года.

Далее, с 5 по 7 июня, российские аэробисты выйдут под национальными символами на этапе Кубка мира в Азербайджане, а затем — в Китае (27–29 июня). В сентябре они примут участие в первенстве и чемпионате мира в Испании (4–13 сентября).

Батутисты из России выступят на Кубке мира в Швейцарии (26–27 июня) и Португалии (4–5 июля).

В художественной гимнастике российские спортсменки выйдут под флагом и с гимном на Кубке вызова в Румынии (26–28 июня), этапе Кубка мира в Милане (10–12 июля) и чемпионате мира в Германии (12–16 августа).

Спортивные гимнасты также выступят на чемпионате мира в Нидерландах с 17 по 25 октября 2026 года.