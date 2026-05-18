Лыжные виды спорта в России объединили в одну федерацию

Председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России избран Дмитрий Свищев

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федерации лыжных видов гонок России объединены в одну структуру: в понедельник принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.

Как сообщает пресс-служба Федерации фристайла России, большинством голосов делегатов конференции, главой новой организации избран заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В состав новой объединённой федерации вошли: Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России, Российская федерация горнолыжного спорта.

Дмитрий Свищев
