Карвахаль покинет "Реал" после 23 сезонов в структуре клуба

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Защитник Дани Карвахаль завершает выступления за "Реал", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Перед заключительным матчем "Реала" в чемпионате, против "Атлетика" в Мадриде, состоится чествование 34-летнего футболиста.

Карвахаль пришел в академию "Реала" в 2002 году и провел в структуре клуба 23 сезона, из них 13 – в основной команде. На его счету за мадридский клуб 450 матчей и 14 голов.

За сборную Испании Карвахаль провел 51 игру, стал чемпионом Европы-2024 года и победителем Лиги наций-2023.